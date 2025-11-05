Grêmio precisa terminar a temporada de forma digna

Derrota para o Corinthians complicou a busca do Grêmio por uma vaga na Libertadores. Lucas Uebel / Gremio.net

Proponho uma questão: o Grêmio escapou de vez do fantasma do rebaixamento? Acredito, que sim. Faltam seis pontos para chegar aos 45, número em que o risco chega a zero. Ainda tem sete rodadas pela frente, com 21 pontos em disputa. Mas na prática, com mais três — será alcançada a marca de 42 — a situação ficará muito confortável.

Porém, fazendo uma análise mas criteriosa, é muito pouco para tudo aquilo que o clube investe em seu futebol por mês. Com as últimas contratações, a folha salarial do Tricolor passa da casa de R$ 22 milhões por mês. Somente atingir os pontos necessários para apenas escapar da série B demonstra um projeto de trabalho fracassado.

Pelo tamanho do Grêmio é muito pouco comemorar uma manutenção na primeira divisão. A temporada foi de fracassos em campo. Perda do octa gaúcho e eliminações prematuras em Copa do Brasil e Sul-Americana.