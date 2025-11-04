Grêmio precisa somar pontos para encontrar a paz

Depois do tropeço contra o Corinthians, o Grêmio vai precisar de pontos contra o Cruzeiro jogando na Arena. Uma vitória fará com que o Tricolor chegue aos 42 pontos. Uma pontuação que quase indica uma salvação do Z-4. Já um resultado de empate, por causa da grande qualidade do adversário, não pode ser visto como um mau resultado.



Tudo aponta para a conquista de uma vaga na Sul-Americana. Os mineiros vão liberar Marlon para atuar. É um jogador que chegou e tomou posse da lateral-esquerda. Na montagem do time, Mano Menezes não tem problemas de lesão ou suspensão em relação ao time que está jogando.