Grêmio não pode tropeçar no Castelão

O Grêmio não pode mais adiar o afastamento definitivo da zona de rebaixamento. Depois de duas derrotas — Corinthians e Cruzeiro — é fundamental voltar a somar pontos no Brasileirão.
Um empate no Castelão deixa o Tricolor com 40 pontos, o que ainda não significa a paz definitiva. Ela só virá de fato com uma vitória.
O Fortaleza deixou escapar os três pontos no clássico com o Ceará. Por isso, entra em campo pressionado por estar na penúltima posição da tabela.
O time de Mano Menezes tem que saber aproveitar a instabilidade do adversário. Monsalve pode ser a novidade na escalação, se Amuzu for preservado. Penso que não é hora de poupar jogadores, ainda mais na rodada que antecede uma data-Fifa.
Depois restarão mais cinco rodadas contra Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport. Tirando o lanterna, que já estará rebaixado, os demais brigam por vaga na Libertadores e título do Brasileirão. O Grêmio não pode deixar para amanhã o que pode fazer agora.