Grêmio não pode tropeçar no Castelão

Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio não pode mais adiar o afastamento definitivo da zona de rebaixamento. Depois de duas derrotas — Corinthians e Cruzeiro — é fundamental voltar a somar pontos no Brasileirão.

Um empate no Castelão deixa o Tricolor com 40 pontos, o que ainda não significa a paz definitiva. Ela só virá de fato com uma vitória.

O Fortaleza deixou escapar os três pontos no clássico com o Ceará. Por isso, entra em campo pressionado por estar na penúltima posição da tabela.

O time de Mano Menezes tem que saber aproveitar a instabilidade do adversário. Monsalve pode ser a novidade na escalação, se Amuzu for preservado. Penso que não é hora de poupar jogadores, ainda mais na rodada que antecede uma data-Fifa.