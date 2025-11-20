Grêmio encontrou a paz no Brasileirão

Cristaldo começou a partida como titular. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio teve grande volume de jogo e intensidade no primeiro tempo contra o Vasco. Mas não abriu o marcador, mesmo com várias chances. O time de Fernando Diniz também teve oportunidade de marcar.

Cristaldo foi a escolha para ser o substituto de Edenilson. Com Alysson vetado, Pavon começou como titular. Dentro do que podem entregar, os argentinos mostraram muita vontade. Falham na hora de decidir a parada.

No início do segundo tempo, o gol de Carlos Vinícius trouxe o alívio imediato na Arena. Desde a chegada a Porto Alegre, a partir do primeiro gol no clássico Gre-Nal, o atacante já marcou oito vezes em oito partidas.

Depois, o Grêmio recuou demais e correu riscos de sofrer o empate. A paz definitiva veio com assistência de Dodi e chute perfeito de Amuzu ampliando o placar para 2 a 0. Chegando aos 43 pontos, o time de Mano Menezes abre uma diferença de sete pontos em relação ao Z-4. Não é o número mágico de 45.

Quem sabe, o objetivo gremista agora não seja garantir pelo menos uma vaga na Sul-Americana? Porém, os três pontos somados sobre o Vasco praticamente afastam qualquer fantasma do rebaixamento.