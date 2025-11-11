Grêmio ainda não pode largar a calculadora

O Grêmio já poderia ter aposentado a calculadora para reta final do Brasileirão caso tivesse vencido o Fortaleza. Mas o ponto somado com o empate cedido deixam a situação gremista com 40 pontos indefinida. Claro que a distância em relação ao Santos — primeiro time do Z-4 — é de sete pontos, o que parece confortável.



Porém, o Peixe pode reduzir a diferença porque tem jogo atrasado contra o Palmeiras no sábado. Se somar pontos, o balizador passa a ser o Vitória, que tem 35. Mas Abel Ferreira pode ter vários desfalques de jogadores que estão nas seleções que entram em campo pela data Fifa.