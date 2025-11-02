Faltou competência para o Inter vencer o Atlético-MG

Bruno Tabata foi a novidade entre os titulares. Renan Mattos / Agencia RBS

Ramón Díaz pensou fora da caixa. A escalação do Inter para pegar o Atlético-MG na noite de domingo (2) trouxe algumas surpresas. Carbonero iniciou no banco. Bruno Tabata e Borré foram titulares.

Desde o primeiro momento, o Colorado tomou a iniciativa, amordaçando o Galo. Porém, com dificuldades de finalizar na meta de Everson. Após chamado do VAR, a expulsão do zagueiro Vitor Hugo aos 15 minutos poderia facilitar as coisas.



Os mineiros tiveram um pênalti em Rony, marcado no campo e anulado pelo chamado do árbitro de vídeo, para sorte do Inter.

No intervalo, Carbonero era a mudança óbvia. Juninho foi sacado. Causou estranheza o melhor jogador colorado nas últimas partidas não iniciar entre os titulares.

Na etapa final, o Inter foi para o tudo ou nada. Pela pressão por resultado, o Colorado se precipitou em algumas jogadas. Faltou competência para fazer o gol contra o Atletico-MG com um homem a menos.

Vaias no Beira-Rio

A equipe saiu vaiada do Beira-Rio. Com o ponto somado, agora são cinco pontos a mais do que o Vitória, o primeiro time dentro do Z-4. Agora, os times se enfrentam em Salvador, na Batalha do Barradão.