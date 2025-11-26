Enfim, o alívio definitivo na vida do Grêmio no Brasileirão

Amuzu abriu a virada do Tricolor na Arena. Jeff Botega / Agencia RBS

Com o belo gol de Amuzu, nos acréscimos do primeiro tempo, o placar de 1 a 1 saiu melhor do que a encomenda para o Grêmio nesta terça-feira (25) na Arena. Mesmo com um time alternativo, o Palmeiras foi soberano durante os 45 minutos iniciais.

Os paulistas abriram o marcador com Facundo Torres e poderiam ter feito mais. Figuras como Edenilson e Pavon jogaram muito abaixo da necessidade. Aliás, o atacante argentino não mete na rede há nove meses.

No intervalo, os dois atletas criticados pela torcida foram sacados para as entradas de Willian e Alysson. Mano corrigiu e o Grêmio equilibrou o jogo. E conseguiu a virada no placar com pênalti sofrido e convertido pelo centroavante Carlos Vinícius. 10 gols do camisa 95 pelo Tricolor. O atacante é um dos avalistas da salvação da briga para fugir do rebaixamento.

Na sequência, o placar até poderia ter ser ampliado com o Alysson em duas oportunidades. De novo, com uma penalidade em Arthur - que fez um ótimo jogo - Willian fez 3 a 1. Quando qualificou o time, o Grêmio virou. Verdão ainda descontou conseguiu descontar com Benedetti. Com os três pontos, a equipe de Mano chegou aos 46. Enfim, o alívio definitivo. E quem sabe, sonhar com algo mais do que a vaga na Sul-Americana, que está próxima de ser referendada.