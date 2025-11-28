Chegou a hora da verdade para o Inter

Carbonero volta após expulsão contra o Ceará. Renan Mattos / Agencia RBS

Ramón Díaz pode repetir a escalação do Inter que começou contra o Santos para enfrentar o Vasco em São Januário na noite desta quinta-feira (27). O Colorado entra em campo pressionado, sem poder perder. O desempenho da equipe no primeiro tempo agradou. Mas faltou matar o jogo, ampliando o placar.

Por isso, a tendência é o tripé de volantes — Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Rodríguez — mais Alan Patrick flutuando. Na frente, Vitinho e Borré.

Penso, que o melhor seria ter Carbonero, liberado depois da suspensão, ou Ricardo Mathias na vaga do camisa 19. Só que Borré é homem de confiança do treinador. Mas ele não deveria morrer abraçado com um atacante que não consegue fazer os gols.

Nesse aspecto, Ricardo Mathias tem sido muito mais decisivo nos jogos da temporada fora do Beira-Rio, fazendo gols salvadores contra o Nacional, na Libertadores, Bragantino e Ceará no Brasileirão. Não é hora para teimosia.