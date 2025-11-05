As tarefas do Inter na rodada do Brasileirão

Empate com o Galo complicou a vida do Inter no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Além de fazer a sua parte dentro de campo, o Inter tem obrigação de ficar atento ao que os rivais que brigam para fugir do Z-4 estão fazendo.

Antes da bola rolar, a vantagem em relação ao Vitória é de cinco pontos. Trazendo um resultado positivo do Barradão, a diferença sobe para oito. Um empate não é ruim, porque mantém a mesma diferença de cinco pontos.

Mas se perder, cai para dois. Os próximos jogos dos baianos são contra Botafogo em casa e Bragantino fora. Vale ficar de olho no Santos, que terá uma vida dura enfrentando Palmeiras e Flamengo. Longe da Vila Belmiro e a partida atrasada contra o Verdão no dia 15 dentro dos seus domínios. Dá para apostar que vai somar poucos pontos contra as maiores potências do Brasileirão.

E olho no Bragantino, que vem lomba abaixo. Antes da data Fifa, o Inter recebe o Bahia. Em resumo, é difícil o Inter entrar no Z-4 nas próximas rodadas.