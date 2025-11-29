As peças que Mano terá que mudar no time do Grêmio

A tendência é a presença de André Henrique no ataque. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes não terá dois titulares importantes suspensos para montar o Grêmio que pega o Fluminense na Arena. A dupla Carlos Vinícius e Amuzu, que vem tendo bons desempenhos em campo, vai fazer muita falta. Na frente, a tendência é a presença de André Henrique no ataque. Já pela esquerda, a novidade pode ser Willian.

Mas há uma questão, que é precisa ser levada em conta. O atleta experiente não tem mais o mesmo fôlego de outros tempos para fazer a função no flanco. Willian rende mais na tarefa de meia. Ainda há questão do ritmo de jogo depois de um período parada pela fratura no pé.

Alysson e Aravena são duas possibilidades, já que Pavon deve ser escalado por Mano. No restante da formação, Marlon e Kannemann dependem do efeito suspensivo tentado pelo STJD para estarem em campo. Creio, que o tribunal não deve liberar os dois atletas.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲