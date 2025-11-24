As escolhas equivocadas de Mano custaram o resultado do Grêmio contra o Botafogo

André Henrique começou entre os titulares no Rio de Janeiro. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

A escalação inicial do Grêmio passou a impressão de que Mano Menezes queria perder para o Botafogo. Um time todo modificado na formatação. Um verdadeiro monstrengo. Três volantes e um lateral-esquerdo no meio campo. Gustavo Martins na zaga pela esquerda. Sem a presença de Carlos Vinícius na frente. Em 18 minutos, o placar já estava 2 a 0 para o Fogão. Escapou de mais.

Na etapa final, fazendo o óbvio com as entradas de Cristaldo e Pavon - cada um no seu lugar - o time gremista conseguiu descontar com André Henrique. Mas o Botafogo ampliou. Linha de passe de cabeça na área com Tiago Volpi apenas olhando tudo. Depois, Carlos Vinicius, que tem a carteirinha de matador, descontou para 3 a 2.

E com as correções, o Grêmio competiu mais na partida. Quase empatou no último lance com o camisa 95. Ficou a imagem de que um time mais forte de início poderia significar um resultado diferente. Jogo rifado na reta final do campeonato.

Com 43 pontos, o Tricolor não vai cair para a série B. Mas a gestão de Alberto Guerra terminará de forma melancólica, fazendo apenas os pontos suficientes para não ser rebaixado. Ficar no limbo, sem pelo menos uma vaga na Sul-Americana, será uma vergonha. Enquanto já se discute 2026, a continuidade de Mano não parece ser a melhor escolha.