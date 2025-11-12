As boas notícias para Mano no Grêmio

Após a parada do Brasileirão pela data Fifa, o Grêmio pode ter a volta de um reforço importante no elenco. O meia-atacante Willian está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito e pode ficar à disposição contra o Vasco, na Arena. Quem sabe até jogar alguns minutos.



É a melhor notícia que Mano Menezes poderia receber da área médica do clube. Quando deixou a equipe contra o Vitória, no final de setembro, a opção foi por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Nos poucos minutos que esteve em campo no Gre-Nal e contra o Botafogo, Willian mostrou ser de outra turma.