As árduas tarefas da nova direção do Grêmio

Gestão eleita assume após o final do Brasileirão. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A transição para Odorico Roman no Grêmio precisa de agilidade. Na prática, só vai ocorrer quando a bola parar de rolar. Mas as coisas têm que ser tratadas a partir de agora. Logo depois do Gauchão em janeiro, já começa o Brasileirão. O primeiro ponto que deve ser equacionado é o executivo de futebol para trabalhar com Antonio Dutra Júnior.

O nome favorito é o de Rui Costa, que está no São Paulo e afirmou que gostaria de voltar para o Tricolor pela vinculação histórica. A partir disso, a continuidade de Mano Menezes precisa ser analisada com critério.

No geral, o desempenho do treinador é abaixo das pretensões gremistas. Fez campanhas muito ruins na Copa do Brasil e Sul-Americana, sendo eliminado por equipes de menor expressão. No Brasileirão, faltando cinco rodadas para terminar, o Grêmio ainda não está totalmente livre do Z-4.

Por fim, o elenco tem que ser reformulado. Montar um time competitivo custa caro. É preciso buscar novos recursos. Há muito trabalho pela frente.