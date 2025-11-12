Alerta vermelho ligado no Inter

O confronto contra o Bahia no último sábado (8) poderia ter encerrado a sequência sem vitórias do Inter no Brasileirão. Mas faltou bola para segurar o placar de 2 a 0 construído com os gols de Vitinho. Agora são cinco partidas sem conquistar os três pontos, o que causa uma estagnação preocupante na tabela.



Na real, sob o comando de Ramón Díaz, é a pior sequência de resultados no atual campeonato. Apenas dois pontos em 15 disputados. Um aproveitamento péssimo de pouco mais de 13%. A sorte colorada é que o Santos também vem de uma sequência ruim na competição e está atrás quatro pontos: 37 a 33.