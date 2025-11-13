A quase repetição aliada a ajustes que pode reorganizar o Inter

Repetir e ajustar: os verbos que Ramón Díaz deve conjugar. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ramón Díaz tem algumas questões importantes para definir a escalação do Inter que encara o Ceará. Por tudo que já foi dito, jogo parada dura, contra um adversário que quer se safar de vez do fantasma do rebaixamento.

O Vozão tem a faca e o queijo na mão para fazer isso dentro de casa lotada. Até porque, depois, terá pela frente os times do G-4 — Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.

Esquema pode ser o mesmo

O esquema adotado pelo Colorado deve ser o mesmo que foi utilizado com muito bom desempenho na partida com o Bahia no Beira-Rio. O 2 a 2 acabou sendo um acidente de percurso, quando o adversário tinha mais força no banco de reservas.

As presenças de Carbonero e de Borré, que estão nos Estados Unidos servindo a seleção da Colômbia, são peças fundamentais para dar força do ataque colorado. Para diminuir os problemas defensivos, Bernabei está com a titularidade em risco.

Bruno Gomes jogaria na lateral-direita e Braian Aguirre pode assumir o lugar no flanco esquerdo. Só que o argentino ainda está em processo final de recuperação de uma fratura no pé direito.