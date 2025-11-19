A preocupação adicional que o Inter vai encarar no Castelão

Além de toda a pressão pelo momento vivido com a proximidade da zona de rebaixamento e as dificuldades do jogo com o Ceará, nesta quinta-feira (20), o Inter tem uma dor de cabeça adicional. Seis titulares importantes entram em campo pendurados. É proibido ganhar uma advertência.



Na lista estão Ivan, Bruno Gomes, Bernabei, Luiz Otávio, Alan Patrick e Carbonero. Juninho, Clayton Sampaio e Gustavo Prado também estão com dois amarelos. Imagine, meu caro leitor, se o Colorado perder jogadores importantes no confronto com o Santos, no Beira-Rio, na segunda-feira (24).