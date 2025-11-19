A palavra de ordem do Grêmio na partida contra o Vasco

Mano deverá fazer alterações em todos os setores do time. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes terá questões de última hora para definir o Grêmio que encara o Vasco nesta quarta-feira (19). A informação é de que Wagner Leonardo estaria treinando ao lado de Gustavo Martins na zaga. Recuperado de uma virose que o tirou do penúltimo treino no CT Luiz Carvalho, Alysson pode ficar de fora. Pavon seria a opção para Mano escalar na função.



Monsalve também não tem presença garantida. As chances de Cristaldo aparecer no lugar de Edenilson aumentam. A volta de Marcos Rocha na lateral é uma baita notícia.

Noriega e Aravena estão voltando da Rússia, onde estavam na vitória do Chile sobre o Peru por 2 a 1. Na projeção de escalação, Cristado e Pavon, que não são a preferência da galera por conta dos desempenhos ruins, podem estar em campo ao mesmo tempo na partida decisiva contra os cariocas.

Cabe ao torcedor ter paciência e apoiar os atletas. Antes e durante o jogo, qualquer tipo de vaia, não ajuda em nada.