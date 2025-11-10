A incompetência rotineira do Grêmio voltou a atacar no Brasileirão

Erros individuais custaram dois pontos para o Grêmio. IAGO FERREIR / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Sem Mano Menezes na casamata, o Grêmio teve em campo força máxima no Castelão neste domingo (9). Cuéllar foi a novidade no time titular. Não suportou o ritmo da partida na etapa final. Difícil entender por que o colombiano não consegue ter sequência desde a sua chegada, em janeiro.

O Fortaleza saiu na frente no marcador com Bareiro, após erro de Kannemann. Mais um dia ruim do argentino. Mas o goleiro Brenno retribuiu o presente com uma falha bizarra ao não perceber que Carlos Vinícius estava perto. O centroavante roubou a bola e não perdoou, empatando a partida. Imagem nítida de um time que se encaminha para o rebaixamento.

A partir do 1 a 1, o Fortaleza sentiu e o Tricolor comandou as ações até a virada com Marlon, em jogada iniciada por Carlos Vinícius, ligado na partida. Só que o cenário mudou no segundo tempo. O Grêmio caiu de rendimento.

A equipe de Martín Palermo não desistiu e buscou o empate em falta cobrada por Mateus Pereira. Tiago Volpi não chegou na bola. Falha do goleiro gremista. Mais uma no cartel de uma temporada irregular.

Calendário tricolor

Com uma vitória, o Tricolor chegaria a 42 pontos e estaria praticamente fora dos perigos do Z-4. O empate ainda deixa um sinal de alerta ligado. Depois da parada para a data Fifa, o Vasco será o adversário, na Arena.

Os jogos seguinte serão contra o Botafogo no Nilton Santos, Palmeiras e Fluminense em casa e fecha com o Sport na Ilha do Retiro. Todo cuidado é pouco.