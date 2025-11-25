A grande dúvida no horizonte do Grêmio

A permanência de Mano Menezes no Grêmio é um grande ponto de interrogação. Em princípio, as duas partes - treinador e novo comando que vai assumir o clube - desejam a sequência do trabalho. Mas o principal balizador de uma decisão será o resultado de campo.



Penso, que a derrota para o Botafogo deixou uma impressão ruim, principalmente pelas escolhas de Mano. Porém, uma vitória sobre o Palmeiras mantém acesa a chama da briga por uma vaga na pré-Libertadores, se houver o G-8. Neste caso, Cruzeiro ou Fluminense precisam vencer a Copa do Brasil.