A grande dúvida no horizonte do Grêmio

A permanência de Mano Menezes no Grêmio é um grande ponto de interrogação. Em princípio, as duas partes - treinador e novo comando que vai assumir o clube - desejam a sequência do trabalho. Mas o principal balizador de uma decisão será o resultado de campo.
Penso, que a derrota para o Botafogo deixou uma impressão ruim, principalmente pelas escolhas de Mano. Porém, uma vitória sobre o Palmeiras mantém acesa a chama da briga por uma vaga na pré-Libertadores, se houver o G-8. Neste caso, Cruzeiro ou Fluminense precisam vencer a Copa do Brasil.
Isso impacta positivamente na continuidade do técnico. Uma derrota para os paulistas deixa o Tricolor com possibilidade de perder posições e um pequeno desconforto na tabela. Portanto, os resultados nas últimas rodadas do Brasileirão vão definir o futuro da comissão técnica.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.