A escolha do Grêmio que começa a construção de 2026

A permanência de Mano Menezes no Grêmio começou a ser construída de fato a partir do gol marcado por Carlos Vinicius contra o Vasco. A vitória por 2 a 0 significou o alívio dos perigos de rebaixamento. A nova gestão comandada por Odorico Roman já pode começar a projetar 2026. Na entrevista de Felipão dada no pré-jogo, ficou indicado o apoio para a sequência de trabalho do treinador.
Mano revelou após a partida, que teve uma conversa informal com os futuros dirigentes do clube sobre o futuro. Muitas questões devem ser combinadas entre as partes antes de definir a sequência do trabalho. O principal é o enxugamento do elenco inchado, retirando peças caras que não dão resposta.
Com a dificuldade de investir alto nas contratações, a utilização dos jovens da base tem que estar na pauta. Há uma base de time titular que precisa receber reforços. E as contratações pontuais terão que ser certeiras. O executivo Paulo Pelaipe - conhecedor do mercado - terá papel fundamental no novo momento.
