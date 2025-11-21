A escolha do Grêmio que começa a construção de 2026

A permanência de Mano Menezes no Grêmio começou a ser construída de fato a partir do gol marcado por Carlos Vinicius contra o Vasco. A vitória por 2 a 0 significou o alívio dos perigos de rebaixamento. A nova gestão comandada por Odorico Roman já pode começar a projetar 2026. Na entrevista de Felipão dada no pré-jogo, ficou indicado o apoio para a sequência de trabalho do treinador.



Mano revelou após a partida, que teve uma conversa informal com os futuros dirigentes do clube sobre o futuro. Muitas questões devem ser combinadas entre as partes antes de definir a sequência do trabalho. O principal é o enxugamento do elenco inchado, retirando peças caras que não dão resposta.