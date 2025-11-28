A combinação sonhada pelo Grêmio

Vitória sobre o Palmeiras deu novo ânimo ao Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Óbvio que o torcedor do Grêmio precisa ser realista. Conquistar uma vaga na pré-Libertadores é algo quase fora de questão. Na verdade, uma pequena chance. A matemática permite o Tricolor sonhar. O São Paulo, oitavo colocado, tem dois à frente. Sofreu uma goleada vexatória de 6 a 0 para o Fluminense. Pode se atrapalhar na reta final do Brasileirão.

Só que para chega à principal competição continental, o Grêmio também vai ter de contar com um dos fatores que não depende de si. O ponto inicial é torcer para que a Copa do Brasil tenha como campeão uma equipe que esteja entre os sete primeiros da tabela de classificação do Brasileirão. Uma semi é entre Cruzeiro, terceiro colocado, e Corinthians. Na outra, o Vasco pega o Flu.

Portanto, para as pretensões gremistas, o ideal é que a Raposa e o tricolor carioca estejam na decisão. A grande final será realizada no dia 21 de dezembro. Claro, que nada vai adiantar se o time de Mano Menezes não estiver entre os oito primeiros da tabela. O que já é possível contar é com uma vaga na Sul-Americana. Vencer o próximo duelo contra o Fluminense na Arena define a parada.