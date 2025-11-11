A chance para o Inter se reorganizar

Borré e Carbonero foram convocados para os amistosos da Colômbia. Duda Fortes / Agencia RBS

A parada do Brasileirão para a data Fifa é uma nova chance para Ramón Díaz ajeitar o Inter. A escalação que começou contra o Bahia e deu boa resposta pode ser aprimorada. Em outros momentos, o desempenho não melhorou quando o Colorado teve tempo para treinar. Falo também das oportunidades com Roger Machado.

Fica cada vez mais nítido que o problema é a qualidade do elenco. A grande preocupação colorada é em relação à situação de Carbonero e Borré, que estarão servindo à seleção da Colômbia.

O Inter não vai pedir a desconvocação dos atletas, mas tentará organizar uma logística para trazer os atacantes, que estarão nos Estados Unidos para amistosos nos dias 15 e 18 contra Nova Zelândia e Nigéria. Como o jogo contra o Ceará será no dia 20, é possível trazê-los de volta. O problema é o tempo que a dupla estará em campo.