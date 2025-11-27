A boa e as más notícias para Mano Menezes no Grêmio que vai enfrentar o Fluminense

Com certeza, Mano Menezes não terá dois titulares importantes para pegar o Fluminense na Arena na próxima terça-feira (2). Carlos Vinícius e Amuzu receberem o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e estão fora de combate.
Os atacantes vivem um bom momento com gols importantes na reta final do Brasileirão. Problemão para Mano resolver para encarar o tricolor carioca. Um verdadeiro quebra-cabeça.
Punidos
Mas a lista de atletas sem condições de jogar tende a ser maior. Marlon e Kannemann, que foram punidos pelo STJD por declarações contra a arbitragem, também devem ser ausências. Mas o departamento jurídico do clube tenta um efeito suspensivo nos dois casos.
Uma baita notícia para o Tricolor é que Arthur não será denunciado pela Procuradoria do STJD, assim como Bernabei do Inter, que também foi expulso no Gre-Nal de setembro.
O tribunal entendeu que a suspensão automática foi suficiente para os atletas. Com isso, o melhor jogador do Grêmio no momento pode estar à disposição contra o Flu.