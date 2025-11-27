A boa e as más notícias para Mano Menezes no Grêmio que vai enfrentar o Fluminense

Carlos Vinícius está suspenso. Jeff Botega / Agencia RBS

Com certeza, Mano Menezes não terá dois titulares importantes para pegar o Fluminense na Arena na próxima terça-feira (2). Carlos Vinícius e Amuzu receberem o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e estão fora de combate.

Os atacantes vivem um bom momento com gols importantes na reta final do Brasileirão. Problemão para Mano resolver para encarar o tricolor carioca. Um verdadeiro quebra-cabeça.

Punidos

Mas a lista de atletas sem condições de jogar tende a ser maior. Marlon e Kannemann, que foram punidos pelo STJD por declarações contra a arbitragem, também devem ser ausências. Mas o departamento jurídico do clube tenta um efeito suspensivo nos dois casos.

Uma baita notícia para o Tricolor é que Arthur não será denunciado pela Procuradoria do STJD, assim como Bernabei do Inter, que também foi expulso no Gre-Nal de setembro.