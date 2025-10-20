Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Dever de casa
Análise

Vencer o lanterna no Beira-Rio era obrigação do Inter

Colorado bateu o Sport por 2 a 0 na noite deste domingo (19)

