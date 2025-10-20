Vencer o lanterna no Beira-Rio era obrigação do Inter

Borré e Carbonero marcaram os gols da vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter não fez mais do que a sua obrigação. Contra o lanterna do Brasileirão, somou três pontos dentro do Beira-Rio. O primeiro tempo teve vantagem mínima, com gol de Borré. O colombiano não metia a bola na rede desde agosto, na derrota para o Flamengo.

Um dado resume a preocupante atuação do Colorado. O Sport teve mais posse de bola e pelo menos duas chances de marcar, com Derik Lacerda. No geral, foi uma atuação fraca da equipe de Ramón Díaz, que correu muitos riscos.

Na etapa final, o Inter voltou no mesmo ritmo lento. O gol da tranquilidade só veio aos 22 minutos do segundo tempo com jogada de Carbonero, que cruzou para Bruno Henrique finalizar.

Vale ressaltar que o atacante colombiano tem sido o principal destaque colorado do momento. O grande problema é que ele recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia, em Salvador. No gol, Ivan substituiu Anthoni com segurança. Deve continuar como titular na partida atrasada de quarta-feira (22).

A vitória significa ficar sete pontos distante do Z-4. Claro, precisa atento a Santos e Vitória na noite da segunda-feira (20). Um resultado positivo dos baianos significa que a diferença volta para quatro pontos.