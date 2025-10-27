Será que o Grêmio encontrou um novo goleador?

Carlos Vinícius fez seis gols em sete partidas. Jeff Botega / Agencia RBS

Carlos Vinícius saiu de campo como o grande protagonista da vitória do Grêmio sobre o Juventude por 3 a 1 na tarde de domingo (26). Com o hat-trick, o atacante pediu música no Fantástico e chegou a marca de seis gols em sete jogos. Alto índice de aproveitamento das chances. Será que o atacante está começando a construir uma trajetória exitosa no clube?

Mas o Tricolor teve outros personagens de destaque. Arthur é o grande maestro do meio-campo. Qualidade superior nos passes verticais. Quando ele não está em campo, o Grêmio é outro time.

Vale destacar ainda as atuações de Alysson e Amuzu, que ganharam pontos para manter um lugar entre os onze titulares. Claro, que a atuação da equipe de Mano Menezes passa também pela grande dificuldade vivida pelo Juventude com um fraco desempenho no Brasileirão. Para escapar do rebaixamento, somente um aproveitamento quase perfeito até o final. Infelizmente, o destino do Ju no campeonato parece traçado.