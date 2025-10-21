Sem Carbonero, Inter precisa somar ponto em Salvador

Um cartão bobo, sem necessidade, vai desfalcar o Inter do seu principal jogador na atualidade para encarar o Bahia na Fonte Nova. Sem Carbonero, o Colorado perde a referência no ataque. Não tem cabimento um atleta entrar em campo sem saber que estava pendurado com dois amarelos. Também é um erro do clube não orientar o jogador para forçar uma suspensão antes da data Fifa, quando o atleta estaria com a seleção da Colômbia.
A tendência é de que Borré forme a dupla de frente com Vitinho. As ausências de Alan Patrick, que se recupera de uma lombalgia, e Alan Rodríguez diminuem as opções para Ramón Díaz montar a equipe.
Óbvio que uma vitória é o grande objetivo. Mas vamos combinar que somar um ponto em Salvador pode ser um baita negócio, até porque se trata de uma partida atrasada. O resultado positivo do Vitória sobre o Santos dentro da Vila Belmiro manteve a vantagem do Inter em relação ao Z-4 em quatro pontos.
Embalado pela goleada sobre o Grêmio, os baianos devem manter a pegada. Jogo de resistência para o Inter. Somar é preciso.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.