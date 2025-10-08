Ramón Díaz depende do DM para escalar o Inter

O técnico Ramón Díaz está de olho no departamento médico durante o período de treinos sem jogos do Brasileirão pela parada da data Fifa. O uruguaio Alan Rodríguez, que ainda não atuou com a nova comissão técnica por conta de lesão muscular na coxa, deve ficar fora de combate até novembro. As situações de Rochet e Luiz Otávio também preocupam. É possível que nenhum deles esteja à disposição.



Desgastados depois do jogo pegado contra o Botafogo, Juninho e Thiago Maia estão sendo avaliados. O volante esteve presente no treinamento realizado nesta terça-feira (7) no CT Parque Gigante. É peça importante na montagem da equipe que vai encarar o Mirassol na próxima semana. Formará a dupla de volantes com Bruno Henrique.