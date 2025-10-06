Os grandes responsáveis pela vitória do Inter no Beira-Rio

O técnico Ramón Díaz e a sua comissão técnica saíram como os grandes responsáveis pelo resultado positivo do Inter sobre o Botafogo. Estratégia perfeita para barrar um dos fortes times do Brasileirão.
A vitória começou a ser construída pela escolha do esquema com três zagueiros: Vitão, Mercado e Juninho. Foi um baita acerto de Ramón Díaz!
Depois de 15 jogos, o Colorado não foi vazado. O sistema trouxe solidez e liberou os alas Braian Aguirre e Bernabei para chegarem à frente.
A segunda sacada acabou sendo escalar Vitinho na frente e não Borré ou Ricardo Mathias. O camisa 28 teve bons momentos na partida e marcou o gol do 2 a 0.
Vitória em casa fundamental para aplacar a pressão e abrir uma folga em relação ao Z-4 antes da parada da data-Fifa. Além de trazer de volta a confiança do torcedor para melhorar o ambiente do Beira-Rio na reta final do campeonato.
