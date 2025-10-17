Os dilemas de Ramón Diáz para definir o Inter contra o Sport

Comissão técnica também tem a sua grande parcela por escolhas erradas na derrota para o Mirassol. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Não gosto de cancelamentos de qualquer tipo. Por mais que as falhas de Anthoni possam servir de legenda para a dura derrota do Inter contra o Mirassol na quarta-feira (15), é preciso dizer que os outros titulares escalados e os reservas que entraram foram tão ou mais responsáveis pelo resultado negativo.

Claro que é muito fácil colocar toca a culpa em apenas um atleta. Mas o Colorado marcou muito mal, abriu generosos espaços para o time paulista, o meio-campo não armou jogadas e foi inofensivo no ataque. O naufrágio acabou sendo coletivo. Técnico e anímico.

Óbvio que a comissão técnica também tem a sua grande parcela por escolhas erradas. Os erros precisam ser corrigidos antes do jogo contra o Sport no Beira-Rio. Não creio que a melhor escolha seja abandonar o 3-5-2.

Talvez Ramón Diaz tenha um dilema para definir o goleiro titular. Rochet ainda está fora de combate. Se escalado, Anthoni tem o risco de entrar sob pressão. Mas pode ter um voto de confiança da comissão técnica. Ou a solução seria a colocação de Ivan, mesmo sem ritmo. Dor de cabeça para o técnico argentino.