Os acréscimos que mudam a cara do Grêmio de Mano Menezes

Para pegar o São Paulo na retomada do Brasileirão, nesta quinta-feira (16), o Grêmio vem vitaminado pelo retorno de vários titulares importantes. Uma mudança de fotografia radical no time de Mano Menezes. Com Marcos Rocha, Cuéllar, Carlos Vinícius retornando de lesão e Alysson, suspenso, a qualidade do time aumenta.
O Tricolor ainda pode ter Kannemann e Marlon, se os cartões recebidos contra o Bragantino forem realmente anulados pelo STJD, o que seria um fato inédito. Caso o pleito seja negado pelo pleno do tribunal, Wagner Leonardo e Lucas Esteves estarão em campo na Arena. Penso que é o mais provável.
Por outro lado, o São Paulo desembarca em Porto Alegre bem desfalcado. Dor de cabeça para Hernán Crespo. Oscar e Calleri continuam fora de combate por lesões. Ryan e André Silva também não poderão atuar pelo mesmo motivo, além dos volantes Pablo Maia e Luan e do zagueiro Rafael Toloi. Chance para o Grêmio buscar os três pontos contra um adversário forte.
