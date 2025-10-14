Os acréscimos que mudam a cara do Grêmio de Mano Menezes

Para pegar o São Paulo na retomada do Brasileirão, nesta quinta-feira (16), o Grêmio vem vitaminado pelo retorno de vários titulares importantes. Uma mudança de fotografia radical no time de Mano Menezes. Com Marcos Rocha, Cuéllar, Carlos Vinícius retornando de lesão e Alysson, suspenso, a qualidade do time aumenta.



O Tricolor ainda pode ter Kannemann e Marlon, se os cartões recebidos contra o Bragantino forem realmente anulados pelo STJD, o que seria um fato inédito. Caso o pleito seja negado pelo pleno do tribunal, Wagner Leonardo e Lucas Esteves estarão em campo na Arena. Penso que é o mais provável.