O titular que volta ao time do Grêmio com justiça

Junto com Arthur e Alysson, Tiago Volpi pode ser uma das novidades do Grêmio para o confronto com o Juventude na Arena. O goleiro está recuperado de um edema muscular.
Ficou fora das partidas contra Vitória, Santos, Bragantino, São Paulo e Bahia. A última aparição dele tinha sido na vitória sobre o Botafogo. Volpi retoma a posição apenas porque deixou a titularidade por um problema de lesão.
É uma medida justa, já que o camisa 1 não deixou o time por falhas. Mas vale destacar também que Gabriel Grando, apesar da goleada na Fonte Nova — quando não teve culpa nos gols e até evitou uma goleada maior — deu conta do recado, salvando o Tricolor em outros jogos.
Pela circunstância da tabela do Brasileirão, a partida tem um caráter decisivo para as duas equipes. Para o Grêmio, é a tentativa de manter uma distância da zona do rebaixamento. Pelo lado do Papo, uma vitória pode ser um sopro de vida para escapar do pior.
