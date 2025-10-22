O sinal de alerta está ligado no Grêmio

Com o resultado positivo do Vitória sobre o Santos, a vantagem do Grêmio para a zona do rebaixamento, que já chegou a ser de 11 pontos, caiu para cinco. Sinal de alerta ligado. Por isso, o jogo contra o Juventude na Arena é decisivo. O Tricolor não pode projetar um outro resultado, que não seja uma vitória.
A confirmação da ausência de Marcos Rocha abre uma lacuna na lateral-direita. Os problemas físicos tem sido uma rotina negativa do grupo gremista em 2025. A tendência é Gustavo Martins improvisado na função. João Lucas não teve uma sequência de partidas com Mano Menezes.
A boa notícia é que Arthur e Alysson devem retornar. A volta do meio-campista é garantia de qualidade superior, que tem feito toda a diferença. Já o Papo também precisa somar pontos com urgência máxima. A situação após a vitória sobre o Bragantino melhorou um pouco. Mas a salvação para o Ju ainda tem um longo caminho.
