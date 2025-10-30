O principal problema que Ramón Díaz deve resolver no Inter

Ramón Díaz precisa solucionar os problemas defensivos do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ramón Díaz busca encontrar respostas para os problemas do Inter nas últimas partidas do Brasileirão. Não há mais espaço para errar na reta final do campeonato. Sofrer menos gols é uma necessidade. Em 30 partidas, a defesa colorada já vazou 43 vezes.



Entre os times da competição, somente Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória — por coincidência os times do Z-4 — e o Bragantino têm um desempenho pior do que o Colorado.

A vida melhora se puder contar com Vitão contra o Atlético-MG. Mas é preciso também proteger melhor os flancos. Em especial, o lado esquerdo com Bernabei. O argentino é uma jogada importante no ataque, mas, para defender, a situação tem sido complicada. Bruno Gomes deve ser novidade pela direita. O desempenho recente de Ivan pode também ser um fator para acreditar em uma melhora.