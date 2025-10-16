O placar de 3 a 1 para o Mirassol ficou barato para o Inter

O Inter teve um desempenho ruim contra o Mirassol. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O desempenho do Inter contra o Mirassol foi pavoroso. Um dos piores de 2025! Ninguém conseguiu se salvar no Maião. O placar por 3 a 1 passa por escolhas de Ramón Díaz e péssimas atuações individuais. E ficou barato pelo desempenho pífio da equipe. Se Anthoni falhou, outros atletas também não jogaram nada. Não é justo colocar a derrota apenas na comanda do goleiro.

Parecia, que depois da vitória sobre o Botafogo no Beira-Rio, com o esquema de três zagueiros, iniciaria um novo momento no Brasileirão. Grande engano. O Inter voltou a ser aquele time dos piores momentos na temporada. Os números defensivos assustam. 41 gols sofridos em 27 partidas.

O ataque pouco fez. O Inter só conseguiu marcar o gol com Thiago Maia, após uma cobrança de falta — que não aconteceu — e teve rebote de Alex Muralha no chute de Alan Patrick. A escalação inicial de Óscar Romero se mostrou equivocada. A situação do Inter só não está pior porque os adversários do Z-4 tem dificuldades de somar pontos.