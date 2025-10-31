O personagem histórico que pode colocar o Inter nos eixos

Se tem alguém com legitimidade para exigir desempenho do elenco, essa pessoa é o ex-camisa 10 colorado. Ricardo Duarte / SCI

Conforme a informação trazida pelo comentarista Vagner Martins em GZH, D’Alessandro fez uma cobrança forte no vestiário do Inter. O principal alvo teria sido Bernabei, que cometeu pênalti absurdo contra o Bahia. O lateral-esquerdo, que tem qualidade, precisa estar mais focado nas coisas do campo. Puxão de orelha necessário.

Se tem alguém com legitimidade para exigir desempenho do elenco, essa pessoa é o ex-camisa 10 colorado, personagem histórico no clube. Não são os demais dirigentes de cargo político. Não há mais espaço para passar pano. Inclusive, as principais lideranças teriam concordado com D’Ale.

O capitão Alan Patrick tem que melhorar de rendimento. Pelo visto, há um alinhamento no pensamento e a confirmação de que é preciso mudar de atitude. Mas o discurso deve ser colocado em prática já na partida com o Atlético-MG. Ou a coisa pode complicar de vez.