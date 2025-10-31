Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Chamada geral
Opinião

O personagem histórico que pode colocar o Inter nos eixos

Time de Ramón Díaz busca recuperação no Brasileirão contra o Atlético-MG

Luciano Périco

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS