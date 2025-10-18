O jogo em que o Inter não pode errar

Ramón Díaz contará com a volta de Carbonero, Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Após o Vitória bater o Bahia no Barradão, a diferença do Inter em relação ao Z-4 caiu para quatro pontos. A pressão aumentou. Por isso, o Colorado tem a obrigação de derrotar o lanterna Sport no Beira-Rio, no domingo (19). Qualquer outro resultado será péssimo.



Não é o momento de negociar pontos contra um adversário frágil. Depois, serão dois jogos fora contra Bahia e Fluminense. O auxiliar técnico Emiliano Díaz falou que o duelo deve ser encarado como uma outra final.

Por mais que o torcedor já tenha perdido paciência com o time há tempos, ainda é preciso estar apoiando a equipe dentro de casa. Ramón Díaz contará com a volta de Carbonero, o que melhora o poderio ofensivo.

Mas só isso não adianta. É fundamental para estancar a sangria de gols sofridos pela defesa no Brasileirão. A grande verdade é que não dá para imaginar que o Inter vá conseguir repetir a atuação apática que teve contra o Mirassol.