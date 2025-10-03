O jogo da manutenção do Grêmio no interior paulista

Time vem de empate com o Santos. Lucas Uebel / Gremio/Divulgação

O Grêmio vai enfrentar, neste sábado (4), um Bragantino que vem na descendente no Brasileirão. O time paulista, que chegou a frequentar o G-4, agora tem o mesmo número de pontos do Tricolor na tabela de classificação. Somar mais uma vitória fora da Arena vai deixar o time de Mano Menezes em uma situação confortável em relação a zona do rebaixamento.

O desempenho recente mostra quatro jogos sem derrota — Gre-Nal, Botafogo, Vitória e Santos. Tiago Volpi, Cuéllar e Carlos Vinícius permaneceram em Porto Alegre e ainda ficam fora de combate em Bragança Paulista.

Vale lembrar que Willian não atua mais na temporada. Por ser uma referência técnica, o atacante é uma ausência muito difícil de suprir. A tendência é a escalação com Marcos Rocha e Kannemann de volta na defesa. A baixa é Alysson, fora por suspensão. Entre ausências e retornos, é possível projetar um bom resultado.