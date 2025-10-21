O jogador do Grêmio que ainda está devendo um bom futebol em 2025

Dodi, Arthur e Alysson devem ser as novidades do Grêmio para encarar o Juventude na Arena no próximo domingo (26). Marcos Rocha fica com uma interrogação. O experiente lateral-direito precisa ser administrado para não estourar uma lesão muscular, que o afastaria por mais tempo.



Aliás, os problemas físicos dos jogadores gremistas saltam aos olhos. Por exemplo, é difícil explicar o fato de Cuéllar não conseguir entrar em forma durante toda a temporada. A contratação mais badalada do primeiro semestre simplesmente não consegue ter uma sequência satisfatória com a camisa do Grêmio. Das 29 rodadas do Brasileirão, o colombiano esteve em campo apenas nove vezes. No combo da temporada, entre Gauchão, Copa do Brasil e Sul-Americana, ele atuou apenas 11 partidas. Foram raras as boas atuações. Uma contratação que chegou criando grandes expectativas e tem se mostrado uma grande frustração.