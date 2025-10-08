O Grêmio vai melhorar depois da parada da data Fifa

O Grêmio tenta, junto à CBF, anular os cartões de Kannemann e Marlon para poder contar com a dupla contra o São Paulo na volta do Brasileirão, na próxima quinta-feira (16). Porém, não acredito que consiga atingir tal objetivo. O único caso recente foi em uma partida da Libertadores, que é comandado pela Conmebol.



Para montar a equipe, Mano deve colocar Wagner Leonardo na zaga e Lucas Esteves na lateral esquerda. Noriega e Aravena estão nas seleções do Peru e do Chile na data Fifa. Não estão treinando, mas voltarão a tempo da partida com os paulistas. Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius, recuperados de lesão, devem retornar, além de Alysson, que volta a estar disponível . Vão acrescentar qualidade.