Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Aposta
Opinião

O Grêmio vai melhorar depois da parada da data Fifa

Tricolor terá a volta de titulares importantes contra o São Paulo pelo Brasileirão

Luciano Périco

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS