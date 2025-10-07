O fato que vai ajudar Ramón Díaz no Inter

A parada da data Fifa é providencial para Ramón Díaz aprimorar a ideia de time colocada em prática com sucesso na vitória sobre o Botafogo. A sequência de treinos no CT Luiz Carvalho podem criar uma rotina de trabalho para o esquema 3-5-2. Mas para o jogo da volta contra o Mirassol, o técnico argentino terá que fazer uma alteração.



Sem Carbonero, que está na seleção da Colômbia junto com Borré, pode surgir uma chance para Gustavo Prado. O guri da base, que retorna da Seleção Brasileira Sub-20 eliminada na primeira fase do Mundial da categoria, pode fazer a função do lado esquerdo.