O esquema da hora no Inter de Ramón Díaz

Técnico argentino pode manter o sistema tático que venceu o Botatogo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A confirmação da lesão de Juninho não deve colocar em risco a troca de esquema de jogo do Inter para enfrentar o Mirassol no retorno do Brasileirão.

Claro, que a amostragem do 3-5-2, implementado pela comissão técnica de Ramón Díaz, ainda é muito pequena no Colorado para dizer que a formatação veio para ficar após a vitória sobre o Botafogo.

Só que é preciso tentar a repetição. O fato de ter parado de sofrer gols, o que havia acontecido nos últimos 15 jogos é um item que não deixar de ser valorizado. Por isso, Vitão e Mercado devem ter Victor Gabriel como parceiro pelo lado esquerdo da defesa.

Vale lembrar, que nas passagens recentes no futebol brasileiro por Corinthians e Vasco, Ramón Díaz usou outras possibilidades de esquema. Ou seja, o treinador colorado em sua trajetória sempre mostrou que não é refém de apenas uma opção de jogo.