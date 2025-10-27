O desempenho assustador do Inter no Maracanã

Colorado perdeu para o Fluminense no Rio. JORGE RODRIGUES / ESTADÃO CONTEÚDO

Não tenho dúvida de que o Inter vive o pior momento na temporada. Três derrotas nos últimos quatro jogos. A situação na tabela só não é pior porque o primeiro time do Z-4 (Vitória) perdeu em casa do Corinthians e o Santos empatou com o Botafogo. A péssima atuação no Maracanã, quando foi amplamente dominado pelo Fluminense, escancarou a falta de futebol do Colorado.

A produção do time de Ramón Díaz foi pífia durante os 90 minutos. O placar de 1 a 0 ficou barato. Mas o tom das cobranças da comissão técnica vai aumentar. O auxiliar Emiliano Díaz falou que o momento é para quem tem coragem. O diagnóstico é da falta de atitude.

É inexplicável atletas profissionais, tratados com o tudo do bom e do melhor, ganhando salários astronômicos, tendo que serem motivados para entregar mais. É obrigação! Na madrugada de domingo, torcedores foram ao aeroporto protestar na chegada da delegação colorada do Rio de Janeiro. A partida contra o Atlético MG, no Beira-Rio, virou uma decisão com pressão absoluta.