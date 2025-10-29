O começo promissor de uma aposta no Grêmio

A história do Grêmio mostra um gosto especial do torcedor por centroavantes. No mínimo, a arrancada de Carlos Vinícius é promissora. Com os três gols marcados sobre o Juventude, o ex-atacante do Tottenham chegou a marca de seis em sete partidas.
Alcindo é o maior goleador do clube. O Bugre marcou 230 gols. O segundo artilheiro é Tarciso, o atleta que mais atuou pelo clube. Luiz Carvalho chegou a ser presidente. Entre 1955 e 1962, Juarez, o Tanque, personificava a força em campo. Baltazar ficou marcado pelo gol do título do Brasileirão de 1981 contra o São Paulo.
A bola aérea mortal de Jardel também é uma marca do Grêmio vencedor de Felipão. É possível citar Barcos - maior artilheiro estrangeiro da história do clube - e Nildo. Além do craque Suárez e a sua passagem marcante em 2023. Óbvio, que ainda há um longo caminho para ser definitivo de que Carlos Vinícius é a solução definitiva para a posição projetando 2026.
