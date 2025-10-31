O baita desafio que a próxima gestão terá no Grêmio

Trazer Arthur de volta foi um grande lance do Grêmio em 2025. O volante é a grande referência do meio-campo.
Quando ele está em campo, o desempenho da equipe de Mano Menezes é outro. Mas há uma questão preocupante: o contrato de Arthur é válido até junho do ano que vem.
Para que ele siga na Arena, o Grêmio terá que buscar um novo acerto com a Juventus. O grande problema é que não há um valor fixado.
Na entrevista concedida à Gaúcha, o jogador deixou claro que não depende apenas dele para permanecer em Porto Alegre.
A nova gestão de futebol que vai assumir o clube após a eleição junto ao torcedor tem o grande desafio de encontrar alguma alternativa para manter Arthur. Não é uma tarefa simples.
Mas se quiser montar uma equipe competitiva nos desafios de 2026, os novos comandantes do Grêmio têm de ter em mente que será preciso investir.