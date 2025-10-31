O baita desafio que a próxima gestão terá no Grêmio

Arthur pretende seguir na Arena após término do empréstimo. Duda Fortes / Agencia RBS

Trazer Arthur de volta foi um grande lance do Grêmio em 2025. O volante é a grande referência do meio-campo.

Quando ele está em campo, o desempenho da equipe de Mano Menezes é outro. Mas há uma questão preocupante: o contrato de Arthur é válido até junho do ano que vem.

Para que ele siga na Arena, o Grêmio terá que buscar um novo acerto com a Juventus. O grande problema é que não há um valor fixado.

Na entrevista concedida à Gaúcha, o jogador deixou claro que não depende apenas dele para permanecer em Porto Alegre.

A nova gestão de futebol que vai assumir o clube após a eleição junto ao torcedor tem o grande desafio de encontrar alguma alternativa para manter Arthur. Não é uma tarefa simples.