O apoio que pode salvar o Inter do pior

Na hora da dificuldade, paixão sem fim do torcedor faz a diferença. Renan Mattos / Agencia RBS

A mobilização para o jogo contra o Atlético MG no próximo domingo (2) já começou pelo lado do Inter. As palavras fortes ditas por Ramón e Emiliano Díaz, após a derrota para o Fluminense, colocam os atletas na berlinda. Quem não estiver focado vai perder espaço no time.

A cobrança no vestiário foi muito forte no treino desta segunda-feira (27). Por outro lado, os dirigentes tentam acalmar o ambiente e mobilizar a galera.

Só que a paciência se esgotou há um bom tempo com atuações fracas e pouco envolvimento de alguns jogadores. E não é o discurso vindo dos gabinetes que vai chamar de volta o torcedor.

De resto, são palavras ao vento de quem já errou muito nas decisões e criou a situação ruim que o Inter vive hoje. O que realmente vai fazer toda a diferença é a paixão sem fim do torcedor pelo clube. Na hora da dificuldade, ele pega o time no colo dentro do Beira-Rio para ajudar.

Vencer em casa é uma obrigação para não piorar a situação na tabela do Brasileirão. Jogo de seis pontos contra um adversário que está na mesma situação.