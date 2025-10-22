Inter tentará subir na tabela contra um baita adversário

Bruno Gomes deve seguir como titular no time de Ramón Díaz. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Olhando para o momento da tabela do Brasileirão, o Inter entra em campo na Fonte Nova na noite desta quarta-feira (22) tendo a baita oportunidade de somar pontos em relação aos concorrentes. Vencendo, abre uma vantagem de sete pontos do Vitória, primeiro time do Z-4. Mas se o resultado for ruim, a diferença permanece em quatro.

Ramón Díaz pode manter o esquema de três zagueiros, mas terá dois desfalques importantes. Sem Carbonero e Alan Patrick, diminui muito a qualidade de articulação e força no ataque.

No meio-campo, com três volantes, as novidades devem ser Luis Otávio e Bruno Gomes. Na lateral-direita, sem Aguirre, lesionado, Alan Benítez deve ser a escolha do treinador. Com certeza, será um esquema cauteloso.

Só que não pode entrar em campo apenas para se defender. A tendência é de o Bahia tomar a iniciativa da partida, indo para cima com força, como já ocorreu contra o Grêmio. Pelo cenário, jogo duríssimo para o Inter.