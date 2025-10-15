Inter quer ser um visitante indigesto contra a surpresa do Brasileirão

Ramón Díaz deve manter a base do time que venceu o Botafogo. Leandro Monks / Inter/Divulgação

O Inter volta ao Brasileirão na noite desta quarta-feira (15) visitando o Mirassol no Maião, a grande surpresa da competição. O adversário não tem jogadores badalados. Mas é uma equipe organizada e joga sem pressão.

Só que o Colorado não pode apenas se contentar em competir. Precisa buscar uma vitória. É hora de mostrar, que o trabalho de Ramón Díaz começa a tomar forma.

O treinador argentino deve manter o esquema 3-5-2, que funcionou muito bem na última rodada contra o Botafogo no Beira-Rio, apostando na consistência e intensidade.

Momento de manter a mesma pegada. Sem Carbonero e Borré, que estão na seleção da Colômbia, o técnico terá de ajustar o ataque e provar que o elenco tem alternativas, já que Alan Rodríguez volta a ser relacionado. Mais do que somar os três pontos, o Inter precisa mostrar atitude.

Uma vitória fora de casa afasta o time da zona do rebaixamento e pode dar o impulso para sonhar com algo mais na reta final da temporada. É jogo para confirmar reação.