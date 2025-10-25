Inter precisa ter a cabeça no lugar contra o Fluminense

É consenso que o sinal de alerta está ligado para o Inter no Brasileirão. Só que o momento não é desesperador. Tirando o Vitória, os demais rivais que estão abaixo na tabela também não tem desempenho que indica melhora. Por exemplo, o Santos tem jogos muito complicados. Pega o Palmeiras duas vezes.



Somar um ponto contra o Fluminense no Maracanã é um baita negócio para o Colorado. Porém, todo o cuidado é pouco! O maior perigo do Flu está pelos flancos com Canobbio e Serna. Por isso, Ramón Díaz terá que proteger as laterais, já que não poderá contar com Aguirre e Bernabei. Alan Benítez e Victor Gabriel devem ser as escolhas.