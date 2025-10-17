Grêmio venceu bem o São Paulo, e com um protagonista improvável

Elenco saudou os torcedores após a vitória. Jeff Botega / Agencia RBS

Durante grande parte do primeiro tempo na Arena, Grêmio e São Paulo fizeram um confronto parelho na noite desta quinta-feira (16). A saída de Alysson lesionado e a entrada de Pavon mudou o destino da partida. O argentino entrou ligado e virou o grande protagonista da vitória gremista por 2 a 0.

Depois de duas chances que pararam nas mãos de Rafael, jogadas de Pavon e Wagner Leonardo, o primeiro gol gremista veio com um chute de Amuzu e conclusão precisa de Carlos Vinícius no lugar onde tem que estar o centroavante.

Para fazer justiça, a entrada do argentino camisa 7, muitas vezes criticado pelas más atuações, foi o ponto da virada de chave do Grêmio na partida. Depois do intervalo, o time de Mano Menezes seguiu melhor.

Acabou ampliando o marcador com o pênalti claro sobre Edenilson, que só foi marcado por interferência do VAR. Vale ressalta que o volante também se destacou. Cobrança perfeita de Carlos Vinícius e 2 a 0 no placar. O Tricolor ainda reclamou de um pênalti não marcado, toque no braço de Sabino.

O São Paulo só voltou ameaçar com um chute perigoso de Ferreirinha. Depois, Kike Olivera ainda perdeu uma chance na cara de Rafael. Quase no final, uma bola carimbou a trave de Grando. Vitória justa do Grêmio e na hora certa para criar gordura na tabela do Brasileirão.