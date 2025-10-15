O Grêmio terá uma fotografia diferente contra o São Paulo

O Grêmio recebe o São Paulo na Arena nesta quinta-feira (16) com um cenário bem diferente das últimas rodadas. Enfim, Mano Menezes terá a volta titulares importantes . E isso muda o peso do jogo. O incentivo de ter os salários colocados em dia também conta. É uma oportunidade de reagir e reencontrar o futebol, que a galera gremista espera.

Com o elenco reforçado, Mano tem a chance de ajustar o que vinha travando o time: dar mais equilíbrio ao meio-campo, melhorar a saída de bola e tornar o ataque menos previsível. A tendência é ver uma equipe mais sólida e que também consiga ser mais agressiva com as peças que retornam. Em casa, o resultado é inegociável. O Grêmio precisa vencer e convencer. Mostrar atitude, intensidade e um plano de jogo claro. Três pontos valem mais que posição na tabela — recuperam a confiança e dão um novo rumo para a reta final do Brasileirão.